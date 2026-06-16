Ratitas

Tremendas ratitas han resultado ser algunos docentes, que con tal de conseguir nombramientos han recurrido a falsificar los diplomas. ¿Cuántos más faltarán?, se pregunta la tía Eunecia. ¡Santo padre!

Campaña

El Toro ha emprendido una autocampaña de limpieza de la memoria histórica. Al parecer está decidido a acabar con la leyenda urbana de que privatizó la luz y cambiarla por una palabra más bonita como corporización del servicio. ¡Mira tú!

Locos

Un sapo me comenta que por el diario de la 12 de octubre quieren hacerse los locos con ciertas pautas. Y no hay que irse muy lejos, esta misma semana había una al lado del supuesto "Pulitzer". ¿Descaro?

Votos

El Amigo Fiel no tiene dudas de que la Fula sacará los votos para la presidencia de la Cueva. Prueba de ello es que no tuvo problemas para ceder sus aspiraciones a favor ella demostrando que en RM impera el consenso.

Criterio

Y hablando de honorables, dice la Chilindrina que los neonatos que se le han rebelado a Juan Cantina son unos malagradecidos. Parece que se le olvidó que cada quien tiene derecho a tener su propio criterio.

Intriga

Me sapean que la novia del pato Donald anda por toda la Fiscalía con la intriga de saber qué más viene bajando con respecto a sus bellezas y tratos preferenciales con sus amiwis. "Daisy" ha pasado de parquear con Donald ha convertirse en la patita fea. ¡Bárbara!