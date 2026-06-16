Gabinete autoriza crédito de $3.1 millones para cubrir pólizas del Cuerpo de Bomberos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) recibirá una inyección económica de B/. 3,107,375.00, tras la aprobación de un crédito adicional por parte del Consejo de Gabinete. Este desembolso, oficializado mediante la Resolución N.° 64-26 para la vigencia fiscal 2026, permitirá a la institución ponerse al día y saldar cuentas pendientes relacionadas con la seguridad social de sus miembros.

El objetivo prioritario de este crédito extraordinario es proveer a la entidad de los fondos necesarios para cubrir en su totalidad las obligaciones económicas derivadas de la Póliza Colectiva de Vida, Salud y Salud Internacional. Dicha cobertura médica y laboral fue contratada con la empresa Assa Compañía de Seguros, S.A., y corresponde al periodo de vigencia comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La resolución ejecutiva detalla que la fuente de financiamiento para este desembolso no afectará los ingresos corrientes del Estado, ya que provendrá de la partida de Saldo Caja y Banco. Estos recursos específicos se encuentran actualmente depositados y custodiados en una cuenta de fideicomiso dentro de la Caja de Ahorros, lo que garantiza la viabilidad de la operación sin recurrir a endeudamiento público directo.

Aval fiscal y trámite obligatorio en la Asamblea Nacional

La solicitud de crédito adicional presentada por la dirección de los bomberos superó previamente los filtros de fiscalización del Estado, contando con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el respectivo informe de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República.

Tras recibir el visto bueno del Gabinete en este mes de junio de 2026, la resolución autoriza formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en representación del Ejecutivo, someta el documento a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Corresponderá a los diputados de dicha instancia legislativa el debate, aprobación posterior y el registro del detalle codificado de ingresos y gastos para que los fondos puedan ser ejecutados de forma inmediata en beneficio de las unidades del cuerpo de bomberos.