Argentina / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Argentina debuta contra Argelia sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/16 19:00:00 Noticias Relacionadas 1 Queiroz cree que Ghana tiene 'buenas soluciones' para contrarrestar fortalezas de Panamá 2 Christiansen lanza advertencia antes del Panamá vs. Ghana: “No hay partido fácil en el Mundial 3 Yoel Bárcenas: 'Vamos a ir con todo en el primer partido' 4 Pierde el trabajo tras realizar gesto racista contra influencer coreana en el Mundial 5 Senegal lamenta la falta de eficacia en la dura derrota contra Francia en el Mundial 6 La Roja debuta; Panamá se ilusiona Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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