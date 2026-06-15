Ghana llegó a Toronto, lista para enfrentar a Panamá

La selección de Ghana llegó a Toronto para enfrentar a Panamá en el debut de ambos equipos en el Mundial 2026.

De la mano del técnico portugués Carlos Queiroz y teniendo a Antoine Semenyo (jugador del Manchester City) e Iñaki Williams (Athletic Bilbao) como algunos de sus referentes, el equipo de las "Estrellas Negras" pisó suelo canadiense.

El onceno africano, que tiene su campamento en Boston, en la Universidad Bryant (en las cercanías de Providence, Rhode Island), llegó este lunes a Toronto, según reveló la Asociación de Fútbol de Ghana. En su último entrenamiento, Queiroz fue "intenso", haciendo énfasis en aspectos tácticos.

Luego de estar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Ghana se prepara ahora para debutar en el Mundial 2026 ante Panamá.

Queiroz, quien estuvo en Sudáfrica 2010 en su primera Copa del Mundo, a sus 73 años llega a su quinta cita mundialista en forma consecutiva.

Ghana afrontará el partido contra Panamá con la baja de su segundo capitán, Thomas Partey, debido a que Canadá le negó la visa para entrar al país, algo que lamentó y estremeció al equipo de las "Estrellas Negras".

El equipo de Ghana ha ganado en cuatro ocasiones la Copa Africana y se encuentra en la posición 73 del ranking mundial de la FIFA, mientras que el plantel panameño ocupa la casilla 34. Pero el ranking, en términos futbolísticos, no indica nada en una Copa Mundial y ambos equipos tienen 90 minutos para mostrar su mejor versión en la cita de 2026.