Fantasma

El fantasma de la inseguridad volvió a tocar la puerta de los citadinos con un nuevo hecho de sangre. El dolor se siente con más fuerza porque una vida inocente se apagó en este caso. ¡Nombe, no!

Temor

La tía Eunecia me comenta que si bien los hechos de sangre involucran a ciertas prendas, el temor del panameño es salir a la calle y por mala suerte quedar en medio de esas guerras sin tener nada que ver.

Tramoya

Me comenta un metiche que la novia del pato Donald anda rogando para que sus tramoyas queden en el olvido en medio de la euforia mundialista. Ojito que al parecer es su costumbre ese comportamiento con el que le cae bien.

Deuda

Un vidajena me cuenta que más de un panameño se endeudó para hacer su viajecito e ir a apoyar a la Roja, por algo las calles de Toronto están a rebosar con la salsa canalera. Esos son los que dicen mañana Dios proveerá. ¡Amén!

Niveles

El Loco demostró una vez más que su popularidad es de otro nivel que hasta los jugadores de la Roja le responden en plena Copa del Mundo. El Loco sigue pegado mientras sus haters no están soportando.

Duelo

La medicina panameña está de luto tras el sensible fallecimiento del Dr. Enrique Mendoza, exdecano de la Facultad de Medicina de la UP. Será recordado por ser un genio en su campo y un gran ser humano.