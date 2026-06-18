Clavo

Me comenta un vidajena que el Emprendemente se sacó el clavo, y bien sacado, tras poner en evidencia el actuar del diario de la 12 de octubre con ciertos temas, en los que el medio solo cuenta lo que le conviene. ¡Mira tú!

Trapos

Y hablando de trapos sucios, una candidata a rectora de la universidad más famosa del Valle de la Luna tiró al agua a los diputados que negociaron con Eternina incluidos los independientes. ¡Santo!

Polvo

Me comentan que más fuertes que los polvos mágicos del brujo ghanés fueron los sacos de sal que llevaron un par de políticos añejos hasta Toronto. Esas salineras estaban sedientas de protagonismo. Pero hasta en eso tienen mala fortuna. ¡Plop!

Cabezas

Casi dos semanas después de la fuga de presos, el jefe del Gobierno de Paso Firme se pronunció y dejó bien clarito que no cortará cabezas solo para complacer editoriales y a los pescadores en río revuelto (que sobran).

Dolor

El doloroso revés sufrido por la Roja ha dejado al descubierto el resentimiento del resto de los países de América Central. Parece que se les olvidó aquello de que el fútbol debe unir. Al menos estamos en el baile y no detrás de la pantalla.

Veteranos

El PiArDi mandó al frente de su bancada a dos zorros viejos: el Gato y Huevito, quienes ayer recibieron el beneplácito de sus colegas para liderar el trabajo en la Cueva de la 5 de Mayo.