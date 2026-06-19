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Panamá

Pescadores se levantan de mesa técnica, debido a la presencia de nuevos actores

Publicado 2026/06/19 16:30:00

La presencia de nuevos gremios, llevados por el Ministerio de Ambiente, propició que los pescadores se retiraran de la mesa, aduciendo que no se había aprobado.

La Mesa Técnica de la pesca se reunió este viernes y los pescadores se levantaron por su descontento. Foto: Cortesía

La Mesa Técnica de la pesca se reunió este viernes y los pescadores se levantaron por su descontento. Foto: Cortesía

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Los pescadores decidieron suspender temporalmente su participación en las reuniones y actividades de la Mesa Técnica, luego que en la última sesión, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció la incorporación de nuevos sectores a la sin que esta decisión hubiera sido previamente comunicada, consultada o sometida a consideración de sus miembros. 

"Dicha actuación, promovida a partir de planteamientos presentados por el Ministerio de Ambiente, fue adoptada sin observar las reglas de procedimiento vigentes, generando un precedente que afecta la confianza y el espíritu de colaboración que dieron origen a este proceso", detallan los representantes de los pescadores.

La Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura fue creada como resultado de los compromisos asumidos por el Presidente de la República con el sector pesquero y acuícola nacional, con el propósito de formular recomendaciones orientadas a fortalecer la competitividad, la producción, las exportaciones, el cumplimiento de los requisitos sanitarios y el acceso a mercados nacionales e internacionales

El sector pesquero y acuícola nacional expresa su profunda preocupación por la forma en que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), en su condición de presidente de la Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, ha manejado la decisión de incorporar nuevos participantes a este importante espacio de diálogo sin haber informado, consultado ni sometido previamente dicha medida a consideración de sus integrantes, desconociendo los acuerdos adoptados sobre su composición y las normas de funcionamiento aprobadas por la propia Mesa.

Condicionan su retorno a la mesa hasta que esta situación sea debidamente aclarada y "se restablezcan las condiciones de confianza, respeto institucional y cumplimiento de las reglas que dieron origen a este espacio".

Asimismo, solicitan con carácter urgente, la convocatoria de una reunión con los ministros, viceministros, administradores y directores de las instituciones que participaron en la reunión que dio origen a esta iniciativa, con el propósito de evaluar la situación planteada, definir con claridad el alcance y la composición de la Mesa Técnica, y asegurar que este proceso continúe desarrollándose sobre la base del consenso, la transparencia y el respeto mutuo.

El sector pesquero y acuícola nacional mantiene su disposición de retomar las conversaciones y continuar contribuyendo de manera constructiva al fortalecimiento de la pesca y la acuicultura nacional, una vez existan las garantías necesarias para un diálogo respetuoso, transparente y orientado a la construcción de acuerdos.

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