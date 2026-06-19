Pescadores se levantan de mesa técnica, debido a la presencia de nuevos actores

Los pescadores decidieron suspender temporalmente su participación en las reuniones y actividades de la Mesa Técnica, luego que en la última sesión, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció la incorporación de nuevos sectores a la sin que esta decisión hubiera sido previamente comunicada, consultada o sometida a consideración de sus miembros.

"Dicha actuación, promovida a partir de planteamientos presentados por el Ministerio de Ambiente, fue adoptada sin observar las reglas de procedimiento vigentes, generando un precedente que afecta la confianza y el espíritu de colaboración que dieron origen a este proceso", detallan los representantes de los pescadores.

La Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura fue creada como resultado de los compromisos asumidos por el Presidente de la República con el sector pesquero y acuícola nacional, con el propósito de formular recomendaciones orientadas a fortalecer la competitividad, la producción, las exportaciones, el cumplimiento de los requisitos sanitarios y el acceso a mercados nacionales e internacionales

El sector pesquero y acuícola nacional expresa su profunda preocupación por la forma en que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), en su condición de presidente de la Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, ha manejado la decisión de incorporar nuevos participantes a este importante espacio de diálogo sin haber informado, consultado ni sometido previamente dicha medida a consideración de sus integrantes, desconociendo los acuerdos adoptados sobre su composición y las normas de funcionamiento aprobadas por la propia Mesa.

Condicionan su retorno a la mesa hasta que esta situación sea debidamente aclarada y "se restablezcan las condiciones de confianza, respeto institucional y cumplimiento de las reglas que dieron origen a este espacio".

Asimismo, solicitan con carácter urgente, la convocatoria de una reunión con los ministros, viceministros, administradores y directores de las instituciones que participaron en la reunión que dio origen a esta iniciativa, con el propósito de evaluar la situación planteada, definir con claridad el alcance y la composición de la Mesa Técnica, y asegurar que este proceso continúe desarrollándose sobre la base del consenso, la transparencia y el respeto mutuo.

El sector pesquero y acuícola nacional mantiene su disposición de retomar las conversaciones y continuar contribuyendo de manera constructiva al fortalecimiento de la pesca y la acuicultura nacional, una vez existan las garantías necesarias para un diálogo respetuoso, transparente y orientado a la construcción de acuerdos.