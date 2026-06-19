Prohibición de dos pasajeros en motos se plantea ante el aumento de sicariato en Panamá

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se pronunció sobre la ola de violencia registrada en las últimas semanas y mencionó que las autoridades están viendo las dinámicas y nuevas reglas que se tienen que aplicar ante el aumento de movilización en motocicletas en el país.

Fernández reconoció que la proliferación de motocicletas dentro del territorio nacional ha generado la necesidad de establecer nuevas dinámicas de control por parte del Ministerio de Seguridad. Según explicó, este tipo de movilización se ha convertido en un factor clave dentro de los hechos delictivos recientes.

Además, el director dijo que los últimos casos de sicariato han tenido un patrón común: los delincuentes se desplazan en motocicletas y disparan desde ellas, lo que ha obligado a las autoridades a replantear medidas de prevención y control.

Por otra parte, Fernández subrayó que esto no se veía con tanta frecuencia en el pasado. “En efecto, el sicariato no se estaba viendo antes; esto es producto de la efectividad que la Policía Nacional ha tenido y de las incautaciones de drogas que se han dado”, manifestó, atribuyendo el repunte de violencia a la presión ejercida contra las pandillas.

Asimismo, el director destacó que las incautaciones récord de drogas y la captura de cabecillas han debilitado las estructuras criminales, pero también han provocado reacciones violentas de los grupos afectados, quienes recurren a las motocicletas como medio rápido y discreto para ejecutar ataques.

En ese sentido, Fernández enfatizó que la Policía Nacional mantiene operativos constantes para contener esta ola de violencia, aunque advirtió que se requieren ajustes normativos para frenar el uso de motocicletas como herramienta del crimen organizado.

De igual manera, el expresidente Ernesto Pérez Balladares también se pronunció, sobre el tema considerando nesesario revisar la forma en las que se están utilizando las motos tras los recientes casos de sicariato. Los sicarios usan motos y disparan desde ellas. “¿Cuándo será que se prohibirá que dos personas vayan en una moto?”, expresó, sumándose al debate público sobre las posibles restricciones acerca de la circulación de las motos.

Sin embargo, la idea ha generado cuestionamientos porque hay quienes señalan que el problema real no son las motos e inclusive más hechos delictivos se cometen desde los autos.