Estados Unidos, sin Pulisic, derrota a Australia y sigue invicta

La selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino prolongó este viernes su momento dulce y ganó 2-0 a la de Australia en el estadio Lumen Field de Seattle para sellar, con una jornada de antelación, el pase a los dieciseisavos de final del Mundial del que es anfitrión junto a México y Canadá.

Un gol en propia puerta de Cameron Burgess y una diana de cabeza de Alex Freeman en la primera mitad entregaron la victoria a Estados Unidos, que podría celebrar este mismo viernes el pase de ronda como primero de grupo si Turquía no gana a Paraguay.

La baja de Christian Pulisic, que arrastra molestias en un gemelo, no impidió a Estados Unidos regalarse otro gran día de fútbol en esta Copa del Mundo, tras el brillante 4-1 endosado a Paraguay en su estreno en Los Ángeles.

La mejor oportunidad para Australia llegó en el minuto 86, cuando Jason Geria lo intentó con un disparo dentro del área en una acción caótica que la defensa americana pudo despejar sin mayores problemas.

Al cierre del partido, sin opciones de remontada, Australia aumentó el nivel físico y los últimos minutos estuvieron marcados por hasta cuatro amonestaciones, dos por parte.

Sin emociones futbolísticas en los últimos minutos, una curiosidad del encuentro fue una breve pausa en el tiempo añadido por un problema físico sufrido por el colegiado Zwayer, precisamente cuando iba a amonestar al estadounidense Chris Richards. El árbitro alemán pudo terminar el encuentro sin otros problemas.