Parqueo

El jefe de la diplomacia le hizo honor a su apellido y no se anduvo con rodeos para sacarle el hacha, y bien afilada, a los chinos, que siguen reclamando lo que no deben con respecto a los puertos.

Descaro

Un necio me comenta que la osadía de los chinos no conoce límites, que inclusive en propia casa de Panamá, y en medio de un evento histórico, se atrevieron a cuestionar las decisiones soberanas del país.

Buques

Y siguiendo con el drama chino, el ministro del Acha les recordó que curiosamente las retenciones de buques se han intensificado después del fallo, mientras que en países cercanos todo marcha igual. ¡Ajá!

Prófugo

Los tongos ahora están ofreciendo 4 mil canguros por información que permita recapturar a los 15 evadidos de la Joyita, quienes siguen en la calle desde hace más de dos semanas. ¡Pendientes!

Respaldo

Me dice un intenso que la Fula sigue sumando respaldo sólido con miras a ocupar la silla presidencial de la Cueva de la 5 de Mayo. Hasta la gente del PiArDi le estaría dando el voto de confianza.

Candidato

Mientras la bancada de RM va viento en popa con la Fula, por los lares de los neonatos políticos reconocen que todavía no hay candidato sólido y no saben si van solos o con los que tanto criticaban.