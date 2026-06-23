Con el propósito de visibilizar, formalizar y apoyar económicamente al sector folclórico se está realizando el primer registro nacional de gestores, artistas y colectivos que mantienen vivas las expresiones culturales de Panamá.

A través de la Red Nacional de Folklore, creada por resolución administrativa en 2022, se está haciendo el proceso de inscripción para conocer la realidad del sector y con esa información posteriormente crear el Directorio Folclórico Nacional, gestionar capacitaciones y certificaciones, es decir, formalizar el ecosistema folclórico para que puedan acceder a apoyos económicos, fondos y programas que el Ministerio de Cultura (MiCultura) gestionará a partir 2027.

José Alberto Sosa, director nacional de Folklore de MiCultura, explicó que no existe un término para las inscripciones, las mismas están disponibles en la página web de la institución (folklore.micultura.gob.pa/registro/) para personas naturales (artistas, bailarines, coreógrafos, directores de agrupaciones, músicos, cantantes, gestores culturales, historiadores, artesanos, investigadores y otros) y colectivos (conjuntos folclóricos, academias, asociaciones, fundaciones, compañías de danza, grupos de proyección, entre otros).

De acuerdo a Sosa, hasta el momento se han inscrito en el registro 1,699 personas naturales y 183 colectivos, esta última es una cifra muy baja para la cantidad de grupos que hay en el país.

En este sentido, Sosa advirtió que si el sector no se une o trabaja en equipo para su propio beneficio de nada sirve los esfuerzos que está haciendo el Estado para ofrecerle las oportunidades que por tantos años han anhelado.

"(...) se está trabajando y se está trabajando con esmero, responsabilidad y compromiso. Solamente esperamos que nos apoyen y que se inscriban en la red", concluyó.