Dudas

El fallo de sobreseimiento de la patita Deisy por lesiones personales culposas ya genera comentarios en el ámbito judicial. Abogados advierten que cuando hay informes periciales que no coinciden, lo recomendable es cotejarlos antes de dar por cerrado el caso. Quedan dudas en el aire. Algo no huele bien.

No se dejó

El "Chacalde" no se anda con cuento y le respondió a "sin cabello" después de que este dejara mal a Panamá por las donaciones enviadas desde el país canalero, calificándolas como "merma". Todo es con buena fe, pero la gente no agradece, el político no quiere más críticas.

Esperanza

Hay más de uno que salta de un pie tras la noticia de que los nipones están mirando a la Nación con buenas intenciones. Ya se ven con chen chen en mano. ¡Ojalá no haya defraudados!

¡Ojo!

Los alcaldes andan mediáticos, la Tiktoker anda que no cree en nadie, pues no dejará ni un kiosko de pie si este no tiene permiso. ¡Esperemos que sea así de recta con todo lo relacionado con su Distrito!

Pasos

El Aeropuerto de Tocumen dio un paso en materia de tratamiento de residuos internacionales. Un vidajena me dijo que es muy moderna, un avance no solo para la terminal aérea, sino para el país.

Orden...

Le han caído al jefe del tránsito por el tema de los autos mal estacionados, ya que la ciudad es un caos en este tema y no se hace nada. ¡Ojalá oiga el consejo!