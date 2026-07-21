Cuentos

Me cuenta un sapo que los estudiantes de la profe Isolda ya están cansados de oír los cuentos de lo que según ella fueron sus tiempos de gloria. A los pobres no les queda de otra que seguirle la corriente.

Opinión

Dice uno que sabe mucho, que el Rudo no quiso opinar cuando se le consultó cuál de sus fiscales tuvo conocimiento de que el testigo protegido del caso Pinchazos, y que facturó duro, estaba en los States.

Paquete

Al parecer el Rudo le tiró el paquete a la jueza Anita a son de que el MP no tiene el expediente en mano, sino ella. Ahora toca esperar que dirá la honorable jueza al respecto. ¡Mira tú!

Dos por tres

Dicen que hay gente con cara de pocos amigos porque la Fula, casi en un dos por tres, logró que se conformaran las comisiones de la Cueva de la 5 de Mayo, borrando los fantasmas de la gestión pasada.

Índice

La cosa está tan peluda que la confianza de los panameños cayó en 17 puntos de acuerdo con el Estudio del Índice de Confianza del Consumidor Panameño. La gente está preocupada por el futuro. ¡Santo!

Fiesta

Me comentan que ayer hubo fiesta por todo el país con los 40 años del Super 99. El Loco recordó que son la empresa privada más grande de Panamá y una de las que hace un mayor aporte fiscal. ¡Más bien!