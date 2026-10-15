Golpe

Una semana después de una de las peores sacudidas en Panamá, la solidaridad y compromiso con los más afectados sigue muy viva. ¡La ciudad de los rascacielos no debe dejar de mirar hacia la campiña!

Misericordia

Dice uno de los hombres más ilustrados en ingeniería estructural que hay que dar gracias a Dios porque los daños del terremoto no fueron tan fuertes considerando el poder de los sismos superficiales.

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Teleférico

Me comentan que el que salta en un pie con la entrega de la orden de proceder para el teleférico de Saint Michel es Huevito, que desde hace añales estaba remando por esta opción de transporte. ¡Mira tú!

Foto

Y hablando del teleférico, me cuenta una vidajena que la alcaldesa tiktoker parecía una niña regañada. Es más, el jefe del paso firme tuvo que llamarla para que también saliera en la foto oficial. ¡Ohhh!

Falacia

Dicen los gringos que la información difundida por el NYT es una falacia. En el país hay 120 militares entrenándose en la selva, lo cual no es nada nuevo. Y no hay que olvidar que están ayudando con el sismo.

Paga

Me informan que los excolaboradores de Serviestiba están cabreados porque les quieren dar solo el 30% de lo que les corresponde. Nadie aceptó ese juegavivo. La gente quiere lo suyo como corresponde.