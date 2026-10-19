Apoyo

La señora del embajador gringo mostró su lado más solidario con la preparación de emparedados y el traslado de ayuda para los afectados por el sismo. A los criticones les aconsejó juzgar menos. ¡Buena esa!

IA

Parece que la IA hizo estragos por la 12 de octubre con respecto a la imagen de Jamis. El honorable dice que es IA y hasta los mandó a verificar fuentes. ¡No sería la primera vez, sino que le pregunten a Mbappé!

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Piropo

Me comentan que Uribe se deshizo en elogios para los edificios panameños que resistieron sin mayores problemas el sismo: "Tiene que ser que adoptaron muy buenas normas antisísmicas", exclamó.

Inversión

Hablando de aguante, desde la UTP advierten que se debe tomar con seriedad el reforzar las edificaciones construidas antes de los códigos estructurales. La inversión será importante pero no se debe chifear.

Tanganazo

Me cuenta un metiche que el Amigo Fiel le dio hasta por debajo de la lengua a Fana. Dice que no sabe manejar la comisión y que por su culpa aún no se ha debatido el Presupuesto General 2027. ¡Ay madre!

Fotos

El Gato se cabreó ayer con sus colegas porque asegura que solo buscan la foto a costa del sufrimiento del pueblo en medio de la tragedia del terremoto. ¡No puedo estar de acuerdo con la politiquería barata!, dijo.