MOP evalúa daños en carreteras y puentes del sur de Veraguas tras el terremoto de octubre

Como parte del plan de seguimiento a los estragos ocasionados por el terremoto de magnitud 7.5 Mw registrado el pasado 9 de octubre, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, realizó una gira de inspección técnica por los puntos más neurálgicos de la red vial y los puentes del sur de la provincia de Veraguas, informó el Mop.

El recorrido tuvo como objetivo principal determinar el nivel de deterioro en la carpeta asfáltica, grietas por asentamiento y posibles desplazamientos estructurales en los puentes, con el fin de definir los pliegos de contratación y las intervenciones ingenieriles que requiera cada sector.

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Transición de pasos provisionales a obras permanentes

El titular del Mop enfatizó que la estrategia del Gobierno Nacional se dividió en dos fases operativas inmediatas:

La prioridad tras el sismo fue despejar los derribos y abrir paso de emergencia para permitir el ingreso de camiones con asistencia humanitaria y el paso de ambulancias. A la fecha, se ha logrado restablecer el tránsito en aproximadamente el 92% de las carreteras afectadas.

Con la conectividad básica garantizada, los equipos de inspección del Mop analizan detalladamente el comportamiento de los apoyos en los puentes y los fallos de borde en el pavimento para evitar colapsos a mediano plazo.

"Aunque las vías fueron habilitadas para permitir el paso, es necesario revisar cada punto donde se registraron fallas en el pavimento o anomalías en las estructuras de los puentes, con el fin de establecer las reparaciones definitivas que correspondan", precisó Andrade Alegre.

Levantamiento de inventario de daños en comunidades distantes

Durante la inspección en la zona sur veragüense, el ministro señaló que la institución ya cuenta con un inventario preliminar bastante avanzado de los daños viales causados por la falla telúrica. Sin embargo, aclaró que la cifra técnica de inversión aún no es definitiva, debido a que el personal técnico continúa adentrándose en poblados pequeños y zonas de difícil acceso de Veraguas donde podrían detectarse nuevas afectaciones.

Las evaluaciones servirán de base para la asignación de partidas presupuestarias extraordinarias destinadas a la reconstrucción de la infraestructura pública en las provincias centrales.