Beşiktaş y Murillo caen en la Superliga de Turquía

El Beşiktaş JK, donde milita el panameño Michael Amir Murillo, tropezó al caer como visitante 2-0 ante el Trabzonspor en el Papara Park, en el compromiso correspondiente a la octava jornada de la Superliga turca.

El conjunto local se adelantó en la primera mitad por intermedio de Ozan Tufan al minuto 21. A pesar de los intentos del Beşiktaş por reaccionar y volcarse al ataque en la segunda parte, la efectividad del Trabzonspor terminó sentenciando el encuentro con una anotación de Mohamed Salah al minuto 71, sellando la derrota para las "Águilas Negras".

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El lateral derecho panameño saltó como titular y disputó los noventa minutos del juego.

Con este resultado, Trabzonspor es cuarto en la tabla con 16 puntos, le sigue Beşiktaş con 15, mientras que Galatasaray con 19 es líder de la tabla integrada por 18 equipos.