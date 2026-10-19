Trazo del día

Benicio Robinson arremete contra colegas que buscan fotos con afectados por terremoto

La CSS habilita hospital modular en Tonosí y reorganiza la atención en cuatro provincias

MOP evalúa daños en carreteras y puentes del sur de Veraguas tras el terremoto de octubre

Proyecto de ley busca eliminar exclusividades comerciales derivadas de registros sanitarios en Panamá

Minsa confirma caso positivo de hantavirus en Guararé tras pruebas del Instituto Gorgas