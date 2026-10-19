Metro de Panamá comenzó a preparar el proceso de licitación de la Línea 2A y ha solicitado información para realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El EIA es para el diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea, estaciones, suministro e instalación del sistema integral ferroviario que incluye material rodante.

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También, abarca la puesta en marcha de la Línea 2A y su integración con la interconexión de la Línea 1 y Línea 2 del metro.

La Línea 2A constituye la tercera fase de la Línea 2, desde la Estación San Miguelito, y se concibe como una pieza clave de la red, interconectando con la Línea 1 (con la Estación San Miguelito y Estación Iglesia del Carmen) y previsión de conexión con las futuras Líneas 4 (Estación Universidad de Panamá) y 5 (Estación Aquilino de la Guardia).

Se estima que su construcción puede tomar 44 meses (3 años y 4 meses) más seis meses de pruebas.

En la actualidad, se realizan estudios complementarios para la evaluación de la extensión hacia Punta Pacífica; el análisis de tráfico, desvíos y huellas de afectación y la conexión con Ciudad de la Salud.

Tendrá una longitud aproximada de 10.5 kilómetros, incluida la extensión hasta Punta Pacífica, con inserción mixta elevada y subterránea.'



El tiempo que debe demorar la construcción es de casi cuatro años.



Es conocida, también, como la Línea Universitaria, porque pasa por varias universidades, incluyendo las dos públicas principales.



Se estudia una extensión hasta el sector de Punta Pacífica.



También se evalúa la construcción de un ramal que llegue a la Ciudad de la Salud.



Tendría 12 estaciones, una elevada.

Entre San Miguelito y Paitilla comprende 12 estaciones, una elevada (El Bosque) y 11 subterráneas, a las que se suman la o las estaciones de la extensión hasta Punta Pacífica, cuyo número y ubicación se definen en los estudios complementarios.

El tramo elevado solo será de 764 metros, antes de ingresar en la denominada trinchera de transición que tendrá extensión de 332 metros.

El túnel tendrá un diámetro interno de 10 metros, por casi 9 kilómetros, lo que lo convertirá en más largo que el de la Línea 1.

Contará con pozo de salida de emergencia entre las estaciones Condado del Rey y UTP y un pozo de ventilación y extracción de la tuneladora en el fondo de maniobras de Paitilla, además de los pozos de las estaciones.

El proyecto contempla, además, un edificio integrado a la estación Aquilino de la Guardia (torre de oficinas con comercio en planta baja y aparcamiento).

El EIA deberá analizar los escenarios constructivos vigentes y su efecto sobre las emisiones, ruido, tráfico, generación de material excedente y duración de las afectaciones.

La demanda prevista para la Línea 2A en el año 2040 es de 267,000 pasajeros diarios, que sube a 474,000 considerando toda la Línea 2 extendida.