Slovan tiene un duro desafío ante Roma

El Slovan Bratislava disputará hoy la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el emblemático Estadio Olímpico de Roma, donde el conjunto eslovaco buscará sorprender al gigante italiano a domicilio en un escenario de máxima exigencia internacional.

El duelo contará con presencia panameña en las filas del club visitante. Tanto el lateral derecho César Blackman como el mediocampista Cristian Martínez se perfilan como piezas clave. Ambos jugadores vienen acumulando rodaje en la máxima competición europea, habiendo sido titulares en los compromisos previos del torneo.

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El Slovan Bratislava llega necesitado. Tras sufrir caídas en sus primeras dos salidas (6-1 frente al PSG y 3-0 en casa ante el VfB Stuttgart), el equipo no suma puntos.

Por su parte, la AS Roma empató 1-1 ante Fenerbahçe y perdió 4-3 ante Real Madrid, por lo tanto suma un punto.