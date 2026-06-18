Ancelotti anuncia que hará variantes ante Haití

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, adelantó que realizará algunos cambios en el once titular contra Haití porque considera que el equipo "puede y tiene que hacerlo mejor" con respecto al empate contra Marruecos (1-1) en el debut en el Mundial 2026.

"Algún cambio vamos a hacer, puede ser que entre algún jugador que esté más fresco. Tenemos que mejorar en equilibrio y en calidad del juego. Errar menos pases. Tenemos calidad para hacerlo, para hacer un partido entretenido", señaló el técnico italiano , en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

'Carletto' aseguró que tiene el once titular definido en su cabeza, aunque evitó detallar qué sustituciones pretende introducir.

"No tengo ningún problema en comunicar la alineación inicial. El fútbol no tiene secretos, pero prefiero decírselo primero a los jugadores", indicó, postergando el misterio.

Asimismo, confesó que no esperaba que la Canarinha firmara una primera parte tan mala ante Marruecos y lo achacó al "peso de la camiseta" y la "presión del debut", lo que pudo haber afectado el "aspecto mental de los jugadores".