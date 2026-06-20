Arranca la Triple Corona de hembras rumbo al Dama del Caribe

La primera válida de la Triple Corona de potrancas nacionales tresañeras se efectuará el próximo domingo 28 de junio en distancia de 1,700 metros con una bolsa de B/.40,000 balboas cuando se celebrará el Clásico Temístocles Díaz Quelquejeu.

Las inscritas Avril, Doña Perfecta, Sol Gotforit, Learning to Fly, Living Legacy, Princesa Escarlata y Tamara la Bella, sus conexiones tendrán que ratificar su participación este domingo 21 de junio a las 5 de la tarde y pagar la cuota final de 800 dólares.

En esta primera válida llega invicta la pensionista del Stud Campo Azul, Doña Perfecta, que buscará apropiarse de su cuarta victoria clásica al hilo.

Es importante conocer que 28 días después de esta prueba, la ruta a la Serie Hípica del Caribe, específicamente al Dama del Caribe presenta la segunda válida, el Clásico Tomás Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano Duque a disputarse el 26 de julio.

Mientras el cierre de esta Triple Corona concentrará a un nutrido grupo de yeguas el 23 de agosto en el clásico Raúl (LUL) Arango,Raúl “Baby” Arango y Roberto “Bob” Arango.

Potros al ruedo

Talento Único, carta dura para la jugada del pool de 5 este sábado en el Hipódromo Presidente Remón en la octava de la programación en distancia de 1,300 metros.

Allí se enfrentan cinco potros importados que buscan su segundo triunfo de por vida. La semana pasada por boleto de dos dólares esta jugada del pool de 5 pagó arriba de 23 mil dólares.

Las carreras iniciarán a las 2:30 de la tarde y por el momento solo se han reportado los retiro de New Agenda en el Hándicap Luis Ibarra Miranda “El Virutero” en la quinta carrera, Queen Spirit en la sexta y On The Loose en la octava sabatina.

Entre tanto, el acumulado del 5 y 6 será de B/.12,945.49 en inicia en la segunda de la jornada hípica.