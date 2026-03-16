Béisbol Mayor: Veraguas y Panamá Metro tienen duelo de invictos

Las novenas de Panamá Metro y Veraguas se juegan su invicto, cuando ambos equipos se enfrenten hoy en el estadio Omar Torrijos a las 7:00 p.m., en la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, ambos equipos tienen marca de 3-0 en partidos ganados y perdidos, respectivamente.

Metro, dirigido por José Murillo III, en su último partido dejó tendido en el terreno de juego a Chiriquí, al ganarle por 4-3 en el estadio Rod Carew.

Mientras que los veragüenses, al mando del piloto Abdiel Ramos, dieron tremenda remontada y se impusieron a Panamá Oeste por pizarra de 5-4 en el estadio Mariano Rivera.

Otros partidos

En otros juegos, Bocas del Toro recibe a Coclé en el estadio Calvin Byron; Chiriquí hace lo propio en el Kenny Serracín al recibir a Potros del Este y Panamá Oeste visita a Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses.

Mientras que Colón visita a Los Santos en el "Flaco Bala" Hernández y Herrera recibe a Darién en el Claudio Nieto, todos los partidos inician a las 7:00 p.m.

Posiciones

Veraguas y Metro son los líderes con 3-0 en juegos ganados y perdidos, respectivamente. Seguidos de Chiriquí, Darién, Herrera y Oeste todos con marca de (2-1), mientras que Bocas del Toro, Coclé y Oeste tienen (1-2) y en el sotáno están Los Santos y Occidente ambos con (0-3).