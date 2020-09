Caleb Ewan no se pone metas en el Tour de Francia

El australiano Caleb Ewan, que ayer sumó en Poitiers su quinta victoria en el Tour de Francia, la segunda en esta edición, aseguró que "no" se marca "metas" en su carrera y que su único objetivo es ganar el máximo número posible de "sprint".

"No me marco un objetivo de número de etapas. Quiero ganar más, pero no sé cuantos años voy a poder ser competitivo. El Tour es la carrera que los australianos siguen y quiero que estén orgullosos de mi. Espero seguir competitivo cinco o diez años y ganar más etapas. También me gustaría ganar la Milán-San Remo y el Mundial. Y quizá también una clásica en Bélgica", dijo el ciclista del Lotto.

Ewan no quiso pronunciarse sobre la descalificación del eslovaco Peter Sagan por haber empujado al belga Wout van Aert en el "sprint", pero se mostró convencido de que su intención no era derribarlo.

"No pensamos en la seguridad en esta situación, todos pensamos en la victoria. Peter ha visto que había un hueco y no lo ha pensado", señaló.

Por ahora, el australiano no piensa en el maillot verde de la regularidad, que viste el irlandés Sam Bennett, amigo suyo.

Por su lado, el esloveno Primoz Roglic aseguró que con el maillot amarillo a las espaldas la concentración debe ser máxima y "no te puedes dormir" en ninguna etapa.

"Con el maillot amarillo tienes que estar todavía más concentrado toda la jornada. Es duro, pero mis compañeros ha hecho el trabajo, sobre todo en el final. Por eso llevo este maillot", afirmó.

Sobre la posibilidad de que el colombiano Egan Bernal, segundo de la general, tenga un arma secreta, Roglic aseguró que su equipo solo se concentra en su trabajo y no en el de las demás formaciones.

Lo que ellos hagan no cambia nada a nuestro trabajo, nos preparamos para hacerlo lo mejor posible", indicó.



Roglic consideró justa la descalificación del eslovaco Peter Sagan por una maniobra en el "sprint" que cerró a su compañeros Wout van Aert.