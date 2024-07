Cartens expresa su dolor por no estar en París y anuncia que se radicará en Panamá

Carolena Cartens, quien con su valentía en el tatami conquistó a la afición panameña hace 12 años, cuando con 16 años nos representó en el Taekwondo de los juegos olímpicos de Londres, en esta ocasión tuvo que ver la inauguración de París 2024 desde su celular, recuperada de una lesión que interrumpió su ciclo olímpico.

Hija de madre panameña, nacida en los Estados Unidos, Cartens contó a través de sus redes sociales, que ver los juegos olímpicos desde la distancia, estando en su mejor forma, "es doloroso".

"Me lesioné después de los Juegos Panamericanos, rompiendo tres ligamentos del tobillo. A los 28 años, la recuperación no es la misma y sentí que el mundo se me cayó", expresó.

En esos juegos, celebrados en Santiago de Chile, Cartens obtuvo medalla de bronce y se perfilaba como una de nuestras atletas para París, que serían sus terceros juegos olímpicos.

"Este ciclo olímpico iba a ser una de mis mejores etapasa, pero Dios sabe lo que hace y confío en él", escribió la taekwondista, quien dijo que tiene nuevos proyectos en su vida.

Durante su lesión pasó tiempo escuchando música y le entró la pasión por estudiar como mezclar y ser una Disc Jockey (DJ).

"Me inscribí en un curso y ahora estoy feliz, porque la música me ha sanado y ayudado mucho. Quiero transmitir esas buenas vibras y energía positiva a las personas para que se sientan bien cuando escuchen mi música", comentó.

La atleta de artes marciales reveló que se está mudando de Mallorca (España) a Panamá, lo que ha sido un proceso estresante y muy difícil, pero quiere realizar proyectos en su patria deportiva para los niños.

"Quiero realizar muchos proyectos bonitos en Panamá para que cada niño tenga un sueño y ninguna oportunidad se pierda. Si el dinero se invierte bien, se pueden logar muchas cosas positivas", destacó.

Cartens no especificó a que proyectos se refiere, aunque lo más seguro es que estarán ligados con el deporte y la música, las pasiones por las cuales se sacrifica.

La representante de Panamá por el Taekwondo en dos juegos olímpicos no ha dicho que se retirará de su actividad deportiva, pero dejó ver que ha sido una etapa de mucho sacrificio, en las que se enfrentó a la depresión y soledad.

"Empujaba mi cuerpo al límite, días sin comer, deshidratándome, usando plásticos para sudar, saunas, escupiendo en un vaso, todo detrás del teatro, pero lo hacía con pasión, por Panamá", resumió.

Para Carolena no hay nada más bonito que representar a Panamá y sentirse orgullosa de nuestra fuerza y bondad.

"Amo a Panamá: su naturaleza, sus islas, su gente y su cultura", enfatizó.

