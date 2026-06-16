Christiansen lanza advertencia antes del Panamá vs. Ghana: “No hay partido fácil en el Mundial

El seleccionador nacional de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este martes en rueda de prensa que el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado en evidencia que “no hay partido fácil” en la máxima cita del balompié.

En la víspera del histórico debut de la selección panameña este miércoles (6:00 p.m.) ante su similar de Ghana en la ciudad de Toronto, Canadá, el estratega hispano-danés enfatizó que el orden táctico y el esfuerzo colectivo han igualado las fuerzas en el torneo.

Christiansen desestimó los análisis previos a la competición que auguraban constantes goleadas debido a la ampliación del formato a 48 selecciones participantes.

“Se hablaba mucho de que iba a haber muchas goleadas en estos partidos, y de momento solo ha habido una. Eso significa que los equipos son difíciles de batir. Nosotros tenemos un grupo que sabe sufrir en momentos importantes y mañana nos podemos encontrar una situación parecida", apuntó el técnico, exigiendo una concentración del 100% a sus dirigidos.

Por su parte, el experimentado mediocampista y capitán de "La Sele", Aníbal Godoy, respaldó el enfoque del cuerpo técnico y advirtió que en el fútbol moderno no se puede menospreciar a ningún rival si este cuenta con buena disposición de trabajo y energía.

“Tengo una sensación muy grande y muy profunda en este momento de que, terminado el día de mañana, vamos a hacer historia”, afirmó con total confianza el líder de la plantilla canalera, quien añadió que firmaría un marcador de 1-0 a favor de Panamá, propuesta que el propio Christiansen secundó entre sonrisas.

¿Y 'Coco' Carrasquilla?

Uno de los puntos clave de la comparecencia ante los medios internacionales fue el estado de forma del volante Adalberto 'Coco' Carrasquilla.

El seleccionador nacional aclaró los rumores sobre su condición física, confirmando que si está dentro de la lista oficial de 26 convocados es porque se encuentra apto para ver acción, aunque reconoció con franqueza que el jugador del Houston Dynamo no está al 100% de su capacidad.

"Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido de mañana. Hay que ir poco a poco, pero si hay que jugársela a todo, vamos a tener que hacerlo", admitió.

Panamá afronta este compromiso con una motivación interna muy elevada tras completar de manera exitosa su campamento de preparación de camino a Norteamérica.

El grupo viaja con la firme convicción de superar la fase de grupos y marcar territorio en lo que representa la segunda participación histórica del país en un Mundial absoluto tras la experiencia de Rusia 2018, combinando la ambición individual de sus figuras legionarias en beneficio del objetivo colectivo de todo el país.