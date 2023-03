Christiansen pide humildad y tener los pies de plomo

Panamá avanzó a la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de vencer a Costa Rica por (0-1), pero el técnico Thomas Christiansen no lanza campanadas al aire y pide trabajar más para conseguir buenos resultados.

" Tenemos que ir con pies de plomo, poco a poco, hemos conseguido meternos en el Final Four, pero tenemos que seguir trabajando, ser humildes y confiar en nuestro equipo", sostuvo Christiansen, luego del partido contra Costa Rica en San José el martes por la noche.

Panamá se impuso a Costa Rica con un gol de José Fajardo a los 78 minutos, algo que motiva a Christiansen y mostró su felicidad por el delantero que en su momento fue duramente criticado.

"Hay otro jugador que está feliz, José Fajardo, se lo merece" apuntó el técnico y añadió que lo más importante fue que su gol fue contra Costa Rica.

Fajardo fue expulsado con una tarjeta roja directa ante Costa Rica, no estará contra Canadá en junio en la Final Four, Christiansen explicó que habló con el delantero, el mismo le explicó que el jugador costarricense se resbaló y no pudo evitar pisarlo.

Christiansen admitió que la victoria ante los ticos se debió al trabajo realizado, a la concentración que se hizo en Penonomé, Coclé y que enfrentar a Costa Rica en San José siempre es complicado.

El Mister fue cuestionado por su trabajo, su secreto para vencer a Costa Rica, pero el técnico panameño prefirió no dar detalles, porque los ticos se pueden preparar y sorprender.'

Pero, el técnico panameño admitió que intentó congelar la transición ofensiva de Costa Rica, el ataque de Joel Campbell, para que el equipo panameño no fuera sorprendido por los ticos.

Panamá tendrá que prepararse para la Final Four, jugará contra Canadá, la Copa Oro y las eliminatorias camino al mundial 2026 .

El partido entre Panamá y Canadá será el 15 de junio en Las Vegas, Estados Unidos en el Allegiant Stadium.

La otra llave semifinal la jugarán los equipos de Estados Unidos y México en esa misma fecha.