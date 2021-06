Christofer Jurado con refuerzo para su preparación a los Juegos de Tokio

El pedalista chorrerano Christofer Jurado que se encuentra en Turquía, tendrá sus refuerzos en su preparación con mira a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jurado se ha mantenido concentrado en la ciudad de Kayseri en el país europeo, recibirá la ayuda de su equipo Panamá Cultura y Valores para participar en la tercera edición de Velo Erciyes entre el 3 y 18 de julio, prueba que le ayudará mucho en su preparación con miras a Tokio.

Panamá Cultura y Deportes es el equipo de Jurado y contará con ellos en la recta de su preparación, algo muy valioso a juicio del único ciclista clasificado para Tokio.

"Me estoy preparando en Erciyes, ya tengo 7 días ayer) de haber llegado, los entrenamientos han sido exigente y eso es lo que me gusta. Tokio no será fácil", precisó Jurado.

El "Capitán del West" admitió que "Correr con el equipo estas últimas seis carreras (en la edición de Velo Erciyes) será significativo para mis últimos días de preparación, me ayudará mucho. Estamos preparados para hacer una buena representación en suelo turco", precisó el único pedalista panameño a los Juegos de Tokio 2020.

Por su parte, el chiricano Franklin Archibold, se mostró complacido y dispuesto en colaborar en la preparación de Jurado.

"El equipo viene luciendo bien, queremos llegar a Turquía y acompañar a Christofer en estas carreras, ser protagonistas y buscar puntos UCI, actualmente somos el 2do mejor equipo de América, y debemos seguir luchando por el Liderato del American Ranking UCI, sabemos que todo esto es historia y que seguimos creciendo como v deporte", sostuvo Archibold.

Por su lado, Emer Samudio director deportivo de Fepaci añadió "seguimos haciendo realidad nuestro sueño, el sueño de todo un país.

"Porque el ciclismo somos todos. En Turquía serán unas seis carreras en las que estará el equipo Panamá es Cultura y Valores a Dios gracias y en está ocasión la hace especial por que Cristofer que está haciendo aquí su última concentración antes de partir a Tokio". sostuvo.