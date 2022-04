Coclé se refuerza, entre los favoritos del béisbol mayor

La “Leña Roja” de Coclé saltará al terreno de juegos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor como un equipo favorito, pero para su manager “ser un equipo grande no es sinónimo de favoritismo”, así lo describió el experimentado mentor Alex Zapata que estará al frente del “trabuco” coclesano.

“Seremos un equipo grande, así salen al terreno otros equipos como Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Metro, nosotros vamos a llegar en condiciones, con humildad y jugar el día a día, pero pensando en grande y salir a buscar el título para la provincia”, así lo describió Alex Zapata.

Coclé suma a su lista de refuerzos al santeño Félix Arosemena, al lanzador chiricano Harold Araúz, al derecho herrerano Manuel Campos y el jardinero Carlos Mosquera que llega de Panamá Metro.

“Va a ser un torneo duro y parejo, no será fácil, tenemos un buen equipo y buenos refuerzos, yo hablé con los cuatro peloteros que la liga ha contratado y les dije que si no se preparan bien, no sirve de nada, hay que ir bien entrenados al torneo”, sostuvo el colonense Zapata, al servicio de Coclé.

Coclé recibe a Chiriquí el 20 de Mayo en el juego estelar de apertura del 79 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa dedicada a la memoria del legendario toletero coclesano Tomás Simití.

“Los muchachos no estaban en cero, cuando empezamos a entrenar ya venían de una liga y eso en verdad ha ayudado mucho”, dijo Zapata, que ha estado al frente de los entrenamientos de su equipo de cara a la temporada que inicia el 20 de mayo, próximo.

Luis Madriz el capitán del equipo y segunda base del equipo dijo que se cuenta con un buen cuerpo técnico y cuatro buenos refuerzos que han llegado a aportar al equipo. “En papel se habla de un equipo favorito, eso es lo que se dice, pero la verdad es que el papel no dice nada, nosotros vamos a salir al 100% y desde que se de el canto de play ball vamos a salir a dar todo lo que en verdad tenemos”, agregó.

La "Leña Roja" trae dos tremendos abridores, siendo Harold Araúz y Manuel Campos, pero también destacan figuras como Melitón Reyes y el internacional Davis Romero, ex jugador de las Grandes Ligas.

“Estamos trabajando fuerte, tenemos un equipo con buena mezcla de veteranos y novatos, tenemos dos nuevos ases de la lomita y sabemos que los refuerzos nos van a ayudar mucho en la temporada”, dijo el zurdo Davis Romero, la imagen del pitcheo coclesano.