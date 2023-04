Con presencia de 7,000 estudiantes inician los Juden 2023

El equipo del Instituto Comercial Panamá venció 6 goles a 0 al Colegio Panamá Cristian Academy, en la categoría premedia, en el inicio de la ronda regular del fútbol de los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales (Juden), organizados por el Ministerio de Educación (Meduca) y que arrancaron con participación de más de 7,000 alumnos de primaria, premedia y media.

En esta jornada también jugaban los oncenos de las escuelas Villa Catalina vs Instituto Profesional y Técnico de Juan Díaz; el Colegio Panamá vs Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso De La Vega; Ciudad Santa Fe vs Ernesto T. Lefevre.

También compiten en el torneo las escuadras del Centro Educativo de Tocumen, San Judas Tadeo, Jeptha B. Duncan, Colegio Punta del Este, Buen Pastor, Instituto Técnico Don Bosco, San Miguel Arcángel, entre otros.

Los equipos con mejores resultados pasarán a cuartos de final, de lo cual, saldrán los clasificados para la semifinal hasta escoger a los triunfadores que pasen a la gran final, a celebrarse el próximo 5 de mayo en la cancha del Colegio Panamá.

En esta iniciativa de estimulación por rendimiento académico, los alumnos competirán en balompié, baloncesto, béisbol, softball (femenino), ajedrez, voleibol, karate, balonmano, tenis de mesa, karate do, atletismo, judo, lucha, entre otras disciplinas.

Estudiantes de primaria, premedia y media de colegios oficiales y particulares de las distintas zonas y regiones, participan en los Juden que culminarán en octubre, cuando los atletas tendrán la oportunidad de desarrollar un ambiente social y de cooperación, mantener la salud física y mental y uso del tiempo libre, en actividades recreativas, que contribuyan al desarrollo integral de la persona como ente social.

Los alumnos participantes a través de las disciplinas deportivas, fortalecerán la integración con la familia, compañeros estudiantes, profesores y el sentido de pertenencia con la institución o colegio que representan.

