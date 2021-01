Copa Libertadores: panameños podrán disfrutarla con servicios de TV de Claro

La Copa Libertadores de América, el torneo anual internacional oficial de fútbol, suma fanáticos y Panamá no es la excepción. Los panameños amantes del evento podrán disfrutarlo en la señal del canal 300 de Claro TV.

De acuerdo con la compañía de telecomunicaciones, la semifinal y final de La Copa Libertadores 2020 – 2021 será transmitido en exclusiva, a través del canal Claro Sports en los servicios de TV de Claro.

"Fanáticos del fútbol de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana, vivirán la pasión de este deporte en una sola señal, la de Claro Sports, para disfrutar de la transmisión de los cinco partidos finales de esta justa deportiva", detalló la compañía, que anunció además, que el contenido también estará disponible en la señal de MARCA Claro, Claro Sports y su canal de YouTube.

Las marcas de Claro aseguran que con este tipo de iniciativas mantienen su compromiso de brindar la mejor oferta de entretenimiento deportivo a su audiencia, pues, además de la transmisión de la Copa Libertadores mantienen la cobertura de otros eventos deportivos, entre ellos Juegos Olímpicos Tokyo 2021, partidos de la Liga MX y la Liga de Expansión, La Bundesliga de Alemania, fútbol americano, entre otros.

Para disfrutar de la semifinal y final de la Copa Libertadores se dio a conocer hora y fecha (tiempo de México) de los eventos:

-Miércoles 6 de enero del 2021 / Semifinal de ida / Boca Juniors vs Santos / 16:15

-Martes 12 de enero del 2021 / Semifinal de vuelta / Palmeiras vs River Plate / 18:30

-Miércoles 13 de enero 2021 / Semifinal de vuelta / Santos vs Boca Juniors / 16:15

-Sábado 23 de enero del 2021 / Final por definirse en Río de Janeiro

El martes 5 de enero, el Palmeiras goleó al River Plate en Argentina por 0-3 con goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña en el partido de ida de las semifinales y dio un gran paso hacia la final del torneo que se disputará en el Maracaná de Río de Janeiro.

Este encuentro se jugó en el estadio de Independiente, el Libertadores de América, porque el Monumental de Buenos Aires es sometido a reparaciones.