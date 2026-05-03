Cosas buenas y no tan buenas en el béisbol nacional

La temporada de los principales eventos del béisbol panameño terminó el pasado fin de semana con el torneo mayor, con muchas cosas rescatables. Felicidades a la tropa de Bocas del Toro, por el bicampeonato.

Pero, hay cosas que mejorar, que no deben quedar en el tintero.

En el torneo mayor, la afición volvió a respaldar a sus equipos, a estar en las gradas de los coliseos, cada provincia buscó armarse de la mejor manera. Algo que es muy bueno y ayuda al espectáculo.

Pero hay otra cosas, no tan buenas. Una de ellas es la seguridad, debe mejorar "mucho", debe suspenderse la venta de cervezas en lata. Luego se lamenta que lanzan objetos a la cancha e inclusive es peligroso, hasta para los mismos fanáticos.

No hay duda que el béisbol en nuestro país atrae respaldo, pasión por su afición, pero falta más seguridad en los coliseos. Más allá que se diga que hay "seguridad privada". La Policía es necesaria.

Es una tristeza lo que ocurre con los estadios, aunque parezca "trillado" lo que digo, "el mantenimiento" sigue siendo el "talón de Aquiles". Es triste ver y estar en los coliseos deportivos que extrañan, hasta una mano de pintura.

El estadio Rod Carew tienen un patronato, pero la verdad, no sé y tengo mis dudas, qué tanto funciona. En la final del béisbol mayor llovió y los charcos de agua dentro del coliseo "dan vergüenza", es uno de los temas, de año, tras año.

Pero volviendo a lo beisbolístico de la actual temporada 2026, el torneo juvenil debe ser U18, más de allí, no debería ser. Eso le resta oportunidades a otros, que vienen subiendo.

El torneo U23 se realiza y aunque no se tenga el mismo respaldo, hay que mirar que se puede mejorar, para atraer al público en esa categoría.

Oferta de libre y demanda para los peloteros en la categoría mayor. Soy del pensar que los jugadores deben jugar, donde tenga mejor oportunidades y no ser coartados por una "Liga Provincial", eso debe desaparecer, es "prehistórico" debido que es atentar, contra la estabilidad del pelotero y ayudaría para que poco a poco se vaya profesionalizando.

Por lo pronto, felicidades a Panamá Oeste, por ganar el título juvenil y a Bocas del Toro, en la categoría mayor. Esperemos que la Fedebeis, mejore las fallas y las entidades reponsables den más cariño a los estadios.