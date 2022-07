Danés Jonas Vingegaard cerca de levantar el título en el Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard, que este domingo se apuntará en París su primer Tour de Francia, reconoció que ha madurado, que ahora cree más en sus opciones y que ha logrado canalizar los ataques de pánico que en el pasado mermaban sus resultados.

"Creo más en mi que antes. He madurado, he crecido. Creo que todo eso me ha ayudado a ganar este Tour", dijo el corredor del Jumbo, de 25 años, que aceptó el reto que le lanzó el esloveno Tadej Pogacar para volver a medirse el año próximo.

"No sé cuantas veces voy a ganar. No me fijo objetivos de ganar cinco o lo que sea, pero sé que quiero volver y buscar la victoria. Imagino que Tadej también, pero nos enfrentaremos de nuevo", dijo el danés este sábado.

"Tenemos una buena relación, no nos vemos en privado, pero nos respetamos, es un gran tipo, uno de los mejores ciclistas del mundo. Es cierto que querrá volver a ganar, pero yo también. Estoy orgulloso de los que he logrado, pero no me conformo, quiero ganar más", aseguró.

Vingegaard afirmó que el año pasado, cuando acabó segundo del Tour, se dio cuenta de que tenía el nivel para pelear por la carrera, por lo que trabajó toda la temporada para conseguirlo.

El danés se mostró "orgulloso" de formar parte de la aventura del Jumbo, un equipo que ha ganado seis etapas y todos los maillots, y agradeció la ayuda de sus compañeros que le llevaron a tener un Tour cómodo.

"El día de los adoquines fue complicado. Se me salió la cadena y tuve varios momentos de pánico. Fue el único día difícil, el resto, salieron las cosas tal y como las habíamos planeado", indicó.

Vingegaard atribuyó su segundo puesto en la contrarreloj de este sábado a su progresión en una disciplina en la que hasta ahora no era muy fuerte.

"He progresado, doy más vatios, he hecho más test en túnel del viento, he trabajado la posición en la bicicleta y todo eso me está dando resultados", dijo el danés, que reconoció que en los últimos 200 metros bajó el nivel, aunque dijo que en todo caso la victoria habría sido para su compañero de equipo Wout van Aert.

El danés tuvo que responder a preguntas sobre sospechas de dopaje. "Vamos limpios, todos en el equipo, lo puedo garantizar, nadie toma nada ilegal. Hemos sido tan buenos en este Tour por la preparación, hacemos concentraciones en altura, vamos muy arriba, lo damos todo. En el material, la alimentación, el equipo es el mejor a nivel de la preparación. Por eso hay que confiar en nosotros", aseguró.

Por su parte, el belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), maillot verde y "Supercombativo" del Tour 2022, rindió homenaje a su jefe de filas y maillot amarillo definitivo Jonas Vingegaard adjudicándose la tercera etapa de la presente edición, una contrarreloj de 40,7 km entre Lacapelle-Marival y Rocamadour que mantuvo las posiciones del podio.

Van Aert (Herentals, 27 años), salió a la recta de meta a recibir al virtual ganador del Tour a falta de la fiesta final de París. El belga palmeó la mano de Jonas Vingegaard, quien ralentizó el ritmo al final para facilitar la victoria de su gregario número 1, el hombre todoterreno que siempre ha estado a su lado de manera determinante de principio a fin.

El campeón belga se llevó la crono con un tiempo de 47.59 minutos, a un media de 50.877 km/hora, superando en 19 segundos a Vingegaard, quien estuvo punto de caerse a 2,4 km de meta. Ese susto y los deseos de premiar a su lugarteniente, relajaron sus impulsos hasta meta. En los tiempos intermedios había marcado los mejores tiempos.