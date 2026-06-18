Daniel Espino cumple su sueño de niño: jugar en las Grandes Ligas

Daniel Espino cumplió su sueño de niño: llegar a la "fiesta grande" de las Grandes Ligas (MLB).

El panameño subió al montículo y trabajó un episodio en el partido donde los Guardianes de Cleveland cayeron por pizarra de 9-4 ante los Cerveceros de Milwaukee en la Gran Carpa.

"Me sentí como un niño", expresó el lanzador, quien se convirtió en el panameño número 72 en debutar en las Grandes Ligas.

Aunque su equipo perdió, Espino lanzó el sexto episodio el miércoles por la noche. Se enfrentó a tres bateadores y dominó por la vía del ponche a Garrett Mitchell y Cooper Pratt, mientras que David Hamilton fue retirado con un elevado de rutina sin peligro.

En total, el istmeño de 25 años realizó 12 lanzamientos hacia el plato para retirar en fila a sus tres rivales.

Fue la noche de Daniel Espino a pesar del revés de los Guardianes, algo que reconoció el piloto del equipo de Cleveland, Stephen Vogt, quien se mostró feliz por el debut del panameño.

Con lanzamientos de 98 millas por hora y otros que alcanzaron las 100 mph, Espino —quien fue firmado por Cleveland en el Draft de la MLB de 2019— demostró haberse recuperado por completo de la lesión en su hombro derecho y de dos operaciones que lo alejaron del terreno de juego, y demoraron por cuatro años su debut en las Grandes Ligas.

"Simplemente me sentí como un niño; salí al montículo, ataqué la zona de strike y di lo mejor de mí", expresó Espino sobre su labor en su estreno en las Mayores.

"Esa sensación de niño fue lo que hizo que el momento fuera tan poderoso, porque hubo años en los que el sueño parecía inalcanzable", sostuvo el panameño en una entrevista publicada en MLB.com.