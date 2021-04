Deportistas colonenses oran y hacen caminata exigiendo coliseos deportivos para la provincia

Los deportistas y organizaciones populares de Colón salieron a las calles hoy miércoles a exigir al gobierno nacional, coliseos deportivos para la provincia.

La caminata previamente anunciada, inició con un culto al aire libre afuera de las instalaciones del estadio Roberto Mariano Bula.

Luego efectuaron una caminata por las calles de la ciudad de Colón, para terminar en la entrada de esta urbe atlántica.

Hermes Torres, del Movimiento de Trabajadores 9 de enero, uno de los organismos que convocó a esta primera jornada de protesta, indicó que las autoridades nacionales tienen que comprender que los colonenses están exigiendo sus coliseos deportivos.

Por su lado, Javier Barret, dirigente deportivo del área de la Transístmica, hizo un llamado a todos los presidentes de ligas deportivas, promotores deportivos, dueños de equipos y a los deportistas en general, para que no dejen solos a este grupo de personas.

Según Barret, se tomó la decisión de asumir esta lucha, ya que la construcción de los coliseos deportivos de la provincia será provechoso para todos.

Para el exboxeador colonense, Pedro “Pellín” Romero, quien estuvo en la marcha, dijo sentirse decepcionado porque no vio en la marcha a ninguno de los campeones mundiales de boxeo que ha dado la provincia de Colón.

“Esto no es solamente por el Mariano Bula, no tenemos una cancha de baloncesto adecuada , no tenemos gimnasio, antes nos congraciábamos al decir que Colón era cuna de campeones; hoy somos cuna de ladrones, pareciera ser que hoy debemos decirle No al deporte y Sí a la delincuencia, no hay como hacer deporte", subrayó Romero.

No obstante, añadió que con esfuerzo propio se ha logrado clasificar en el béisbol juvenil, ante lo que cuestionó "¿cómo queremos tener deporte digno cuando no tenemos coliseos?”.

Asimismo, Edgardo Voitier, del Frente Amplio Colonense, señaló que en Colón no solo está el problema del deporte, sino que en todos los ámbitos se mantiene a la provincia relegada.