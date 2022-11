Dorati y Castillo ganan oro en Campeonato Nacional de Esgrima

Itza Murillo e Isaac Dorati, subieron a los más alto del podium al ganar la modalidad de espada en las categorías cadete femenino y masculino en el pasado Campeonato Nacional de Esgrima, Anibal Illueca.

Acompañaron a Dorati en el podium Caleb Caldito, Dali Hurtado y Johan Achurra, mientras que en la femenina también destacaron: Fiorela Martiz, Emely Villarreal y Victoria Ramos.

En florete mixto del torneo del torneo que reunió a más de 70 atletas de las 3 arnas espada, florete y sable desde los 8 años hasta 17; los mejores fueron: Abdiel Abreu, Sabastian Victoria, Esteban Rivas y Joel Ramírez.

Mientras que en sable mixto los ganadores de las medallas fueron: Sebastián Jaramillo, Gabriel Jaramillo, Yorlenis Garrido y Addiel Mendieta, mientras que en espada mixto sub-12 se colgaron las preseas: Christofer Castro, Nelson Sánchez, Carlos Cáceres y Jesús Ruiz.

Otros resultados:

ESPADA MIXTO SUB12

Franklin Barrios

Aaron Mizrachi

Jean Carlos Fernandez

Deric Gonzalez

FLORETE MASCULINO SUB 12

Christofer Castro

Nestor Sanchez

Carlos Caceres

Jesus Ruiz

FLORETE FEMENINO SUB 12

Yirian Rodriguez

Natalia Garcia

Paola Batista

Ericka Gonzalez

FLORETE MIXTO SUB14

Alex De Freitas

Sara Batista

Sury Hafeitz

Eithan Hekier

ESPADA MASCULINO SUB14

Caleb Caldito

Dali Hurtado

Juan Jose Gomez

Eamonn Linehan

ESPADA FEMENINA SUB 14

Victoria Ramos

Itza Castillo

Emely Villarreal

keitlyn Del Carmen

SABLE MIXTO SUB 14

Erick Sanjur

Yorlenis Garrido

Alejandra Zhang

Nayarit Allen