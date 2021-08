El cubano Mijaín López López con su cuarto oro en Juegos Olímpicos

El cubano Mijaín López, oro olímpico en 130 kilos de lucha grecorromana y primer hombre con cuatro títulos, dejó abierta la posibilidad de competir en 2024 en París con 41 años.

"No quiero decir ni que sí ni que no, pero para todos, Mijaín está vivo", afirmó el luchador.



"Me siento feliz, orgulloso de ser el mejor del mundo y de hacer historia. He tenido una larga carrera, trabajando duro para conseguir estos objetivos y batir este récord", aseguró el cubano.



"He trabajado mucho para llegar a este punto", añadió, "este récord hoy para mí es un gran logro, porque me he enfrentado a los mejores y puedo estar orgulloso".



López recibió una videollamada del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que para él fue "muy importante".

El cubano Mijaín López logró en los Juegos de Tokio su cuarto oro olímpico consecutivo en lucha grecorromana, un récord que convierte a 'El Niño' de Pinar del Río en el mejor de la historia de la lucha masculina.



López se impuso en la final de los 130 kilos al georgiano Iakobi Kajaia a los puntos, por 5-0, tras dos asaltos.



Tras conocerse vencedor, el luchador de 38 años levantó en volandas a su entrenador y luego, entre lágrimas, enarboló una bandera de Cuba.

La japonesa Kaori Icho era hasta hoy la única deportista con cuatro oros en lucha. Los ganó en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 en -63 kilos



"Me llamó para felicitarme por este resultado. Fue muy importante recibir la llamada, reconociendo todo mi apoyo. Y al mismo tiempo, me siento halagado por luchar por mi país", dijo.



"En Cuba todo el mundo se entrega al deporte. Los deportistas luchan, dan lo mejor de sí mismos y quieren avanzar en sus vidas. Los cubanos tienen fama de ser luchadores", subrayó el cuádruple campeón.