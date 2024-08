Franklin Archibold: 'No me rendí y pude terminar la carrera'

El ciclista panameño Franklin Archibold completó este sábado la prueba de ruta del ciclismo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Archibold pedaleó por más de seis horas, en los 272 kilómetros del evento, lo que le permitió superar la participación previa del ciclismo panameño. En los Juegos de Tokio, el pedalista Christofer Jurado no pudo terminar la prueba.

El chiricano se mantuvo en el tercer pelotón. Finalizó en el peldaño 67, con tiempo 6:39:27.

"Es una experiencia que nunca voy a olvidar, no obtuve el resultado que quería, pero con el hecho de terminar se ve el trabajo. No me rendí para terminar la carrera. Estuve muy tranquilo en los primeros 100 kilómetros, a partir del 204 fue una cuota dura en la que arrancaron los favoritos", dijo a RPC.

Al pie de la torre Eiffel, Archibold manifestó su emoción por haber completado la prueba, sin embargo, advirtió que se debe seguir trabajando para obtener mejores resultados a este nivel.

Para el ciclista el tramo adoquinado y de piedra fue el más desafiante debido a que saca de ritmo y acentúa los dolores en los brazos y hombros. Pero ello no le impidió disfrutar cada kilómetro.

"Disfruté cada momento porque tal vez no se vaya a repetir", agregó el abanderado de la delegación panameña.

Archibold solicitó más apoyo al Gobierno y a la empresa privada con al finalidad de que el ciclismo siga en ascenso.

Tras su exigente participación, Archibold descansará para luego asistir a las competencias del resto de los panameños.

El oro, en tanto, se lo llevó el belga Remco Evenepoel y Francia consiguió el dos, tres con Valentin Madouas y Christophe Laporte.