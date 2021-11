Franklin 'El Águila' Archibold se lleva la tercera etapa de la Vuelta a Chiriquí

Le apodan 'El Águila', o como quieran decirle, ese es el panameño Franklin Archibold quien gana la prueba contrarreloj individual en la tercera etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2021 en su edición 41.

Archibold, milita en las filas del equipo Continental Panamá es Cultura y Valores, negoció los 19.01 kilómetros del recorrido entre el Cruce de Mostrenco, la entrada de Orilla del Río y Playa la Barqueta en tiempo de 23 minutos y 29segundos.

“Conocíamos perfectamente este recorrido y sabíamos que podíamos hacer un gran trabajo, gracias a Dios así fue. Ayer no tuve un buen día, las piernas no me respondieron pero hoy es un nuevo día. Esta es mi tierra y voy todo para dejarla en alto. Nosotros vamos a la batalla, quedan dos días y esperamos contar con las fuerzas para el final”, dijo Franklin Archibold al concluir la jornada.

En la segunda posición de esta etapa contra el cronómetro arribó el costarricense Jason Huertas del equipo Colono Bikestation a 22 segundos de diferencia, mientras que en la tercera posición terminó Brayan Ramírez del equipo Colombiano Iowa Latino Racing a 24 segundos.

Un total de 109 pedalistas aún sobreviven en esta edición de la Vuelta Internacional a Chiriquí.

En el cuarto lugar acabó Rodolfo Villalobos del equipo 7C Economy con diferencia de 44 segundos, quinto fue Christofer Jurado del equipo Aeronaval a 48 segundos y sexto Brian Salas del 7C Economy a 50 segundos.

Luego de tres días de competencia la general individual tiene Rodolfo Villalobos como líder general con tiempo de 5 horas 02 minutos y 20 segundos, escoltado por el costarricense Brian Salas a 44 segundos y Brayan Ramírez a 1 minuto y 37 segundos.

Para el día de mañana se espera la Etapa Reina que finaliza en la Mítica loma “La Chancleta” con un recorrido que va desde David retornando en San Lorenzo pasando por David hacia Potrerillos para terminar en La Chancleta con un total de 118 kilómetros con rampas de hasta el 27% de desnivel.