Guatemala y El Salvador inician su pulso por el boleto al Mundial 2026

Las selecciones de Guatemala y El Salvador, rivales de Panamá, se enfrentarán este jueves en el comienzo de la última fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 por la Concacaf, en un duelo trascendental para sus aspiraciones de clasificar directamente a la Copa del Mundo.

El encuentro se presenta como un choque de estrategias entre dos técnicos de renombre: el mexicano Luis Fernando Tena, que dirige al equipo guatemalteco, y el colombiano Hernán 'El Bolillo' Gómez, timonel de El Salvador.

Ambos seleccionadores esperan obtener un triunfo que los encarrile en el Grupo A de la fase final eliminatoria, que comparten con Panamá y Surinam.

El primer lugar del grupo clasificará directamente a Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el segundo puesto accederá a un repechaje.

Los guatemaltecos llegan al partido con una dosis extra de optimismo, alimentada por el buen desempeño en la reciente Copa Oro 2025, donde quedaron eliminados en semifinales.

El trabajo del técnico mexicano, iniciado a finales de 2021, parece dar frutos con una plantilla joven, que tiene como sus principales figuras al delantero Óscar Santis, quien milita en el Antigua de la liga local, y al centrocampista Ólger Escobar, del Vancouver Whitecaps en la liga estadounidense.

Las estadísticas históricas entre ambos combinados en eliminatorias son parejas, con tres victorias para cada uno y tres empates en nueve partidos, de acuerdo a datos oficiales.'

9

partidos de eliminatoria mundialista tienen El Salvador y Guatemala. 3

victorias, tres empates y tres derrotas entre ambos equipos

Los salvadoreños llegaron con anticipación el pasado lunes a Guatemala y se entrenaron ayer por primera vez en el estadio Cementos Progreso, pero aprovecharon su práctica del martes para adaptarse a la gramilla artificial sobre una cancha similar en la que jugaran, en un club privado cercano a su hotel.

A diferencia de El Salvador, que ha participado en dos Copas del Mundo (México 1970 y España 1982), Guatemala busca su primera participación en un Mundial, de la mano de Tena.



El partido se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, en el norte de Ciudad de Guatemala, y dará inicio a las 20.00 hora local (02.00 GMT de la madrugada del viernes), como parte de la primera fecha del grupo A de la fase final eliminatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).



Guatemala espera que los 11.000 aficionados que abarrotarán el estadio y la grama artificial jueguen a su favor en un partido crucial para las aspiraciones de ambas selecciones.



- Alineaciones probables:



Guatemala: Kenderson Navarro; Aaron Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales; Stheven Robles, José Rosales, Rudy Muñoz, Ólger Escobar: Óscar Santis y Rubio Rubín.



Seleccionador: Luis Fernando Tena (mexicano)



El Salvador: Mario González; Julio Sibrián, Jorge Cruz, Bryan Tamacas, Jairo Henríquez; Bryan Landaverde, Joshua Pérez, Melvin Cartagena, Harold Osorio; Nathan Ordaz y Bryan Gil.



Seleccionador: Hernán Gómez (colombiano)



Árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)