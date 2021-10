Hernán 'El Bolillo' Gómez busca la fórmula ganadora en Honduras y enfrentar a Panamá

Hernán "El Bolillo Gómez sabe manejar grupo, camerino, como técnico tiene la experiencia, sus cinco mundiales de fútbol lo confirman, como motivador de grupo y a los jugadores, se puede decir, es otra de su fortaleza.

"El Bolillo" tuvo tres mundiales con Colombia, uno con Ecuador y llevó a Panamá a Rusia 2018. Ahora intentará con Honduras, sacarlo del sótano de la Octagonal de la Concacaf y meter a los "Catrachos" a otra Copa del Mundo.

"Nadie está clasificado y nadie eliminado, entonces, ahora lo que viene es trabajo y más trabajo", comentó "El Bolillo", luego de ser nombrado nuevo técnico de Honduras, como es su especialidad, un mensaje esperanzador.

"Honduras no está en una buena posición, está en una posición difícil y faltan 24 puntos que dice que no está eliminada, pero sí hay opciones y se va a luchar por estar en Catar. Si no se puede estar en Catar, hay opciones para estar en el proceso del 2026", dijo "El Bolillo" Gómez, en una entrevista al diario Diez de Honduras.

Hernán Darío agrega que los "Catrachos" han tenido buenos técnicos y que ahora, "Honduras tiene trabajo, y es como buscar el chip para que vuelva a dar alegrías al país (clasificar a Catar).

El colombiano se mostró sorprendido en la situación que se encuentra Honduras, un equipo fuerte en Centroamérica, que estuvo en los Juegos Olímpicos (Sub.23), que tiene experiencia.

Panamá será el primera rival de Honduras en era de "El Bolillo" Gómez el 12 de noviembre en San Pedro Sula.

"El Bolillo" conoce bien a la Roja, añade que panameños y hondureños son muy parecidos, pero aclara que los "Catrachos" están unos pasos arriba que los istmeños.

Pero al mismo tiempo reconoce que Panamá ha crecido y que ha emparejado mucho a Costa Rica y Honduras.