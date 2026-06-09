Inglaterra, rival de Panamá, se mide contra Costa Rica

La selección de Inglaterra cerrará este miércoles (hoy a las 3:00 p.m. hora panameña) su preparación para el Mundial de 2026 con un partido amistoso ante su similar de Costa Rica, que al mando del entrenador argentino Fernando Batista atraviesa una etapa de reconstrucción tras no clasificar al máximo evento del fútbol.

La escuadra inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, afrontará ante Costa Rica, en el Inter&Co Stadium de la ciudad estadounidense de Orlando, su último ensayo con miras a la Copa del Mundo en la que se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos.

Precisamente, Inglaterra se enfrentará a Panamá el 27 de junio en el cierre del Grupo L.

Los ingleses vienen de derrotar por 1-0 a Nueva Zelanda el pasado sábado con una anotación de su máxima estrella, el delantero del Bayern Múnich alemán Harry Kane, quien apunta a seguir con su racha goleadora ante Costa Rica.