Inter dará batalla en la final de la Champions

Cuando comenzó la temporada, jugar una final de 'Champions League' era solo un sueño para el Inter, pero el gol de Lautaro Martínez en todo un 'Derbi della Madonnina' ante el Milan (1-0) en los global quedó (3-0) hizo que los 'nerazzurri' lo cumplieran y volvieran a una final del máximo torneo europeo trece años después de la última, allá por 2010, cuando fueron campeones.

Alcanzar una final de 'Champions' es algo ya de por sí especial. Pero lograrlo dejando en las semifinales al rival de tu ciudad, a un equipo con siete 'orejonas', lo es aún más. El Inter hizo feliz a media ciudad de Milán y reencontró a su afición con la gloria en una temporada que no olvidará jamás.

El argentino Lautaro Martínez, autor del único gol de la vuelta de semifinales de Champions entre Inter y Milan, aseguró que su equipo dará "el máximo en la final"

"Hay muchas cosas detrás de esta eliminatoria, hemos hecho un trabajo perfecto, todo el equipo", declaró a Sky Sports Ialia el ariete argentino al terminar el partido.

"La unión del grupo es lo más importante, lo viví en el mundial. El ir todos juntos por el mismo camino... eso es lo más importante", añadió.

El campeón del mundo fue de los mejores de la eliminatoria: "Siempre lo he dicho, cada vez que juego busco dar lo mejor, dar una mano y mejorar. Después del Mundial, jugar y ganar lo máximo para un jugador, sabía que teníamos una oportunidad importantísima de estar en un final y ahí estamos".

Lautaro no se conforma y prometió presentar batalla: (Las finales no se juegan, se ganan no?, pregunta el periodista) Así es, sea cual sea el rival, jugaremos como el última partido, hemos llegado hasta el final y tenemos que dar el máximo", avisó.

"Hemos sido superiores los dos partidos y es un premio al sacrificio, a la responsabilidad, a las ganas que le hemos puesto en este partido, en esta eliminatoria, en este último mes, que es un calendario importante. El equipo está respondiendo y eso es muy importante".

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter, confía en su equipo para la final y avisa a Real Madrid y Manchester City, que se juegan la otra plaza en Estambul, de que el conjunto 'nerazzurro' competirá en la final.

"Mañana (este miércoles) nos daremos cuenta de lo que hemos hecho, estos chicos han creído desde el primer día y este periodo hemos tenido semifinales de Copa, la Serie A en la que tenemos que estar concentrados de nuevo, lesiones... mañana he dado el libre porque desde el 1 de abril no descansaban. El jueves lo veremos todo mucho mejor", comentó.

"Es una gran satisfacción, un objetivo querido y conseguido. Desde el día del sorteo sabíamos que era difícil, pero con el tiempo le daremos más valor", añadió.

Además, avisó al su próximo rival en la final: "Ahora estamos allí y daremos lo mejor. Los otros son grandísimos equipos pero se encontraran a un Inter que competirá".

"Los chicos han estado perfectos, ha sido una ida y vuelta perfecta con mucha concentración, era justo que disfrutáramos de una noche así", sentenció el Mister.