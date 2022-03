Ismael Díaz: 'Lo importante ahora es ayudar al equipo'

El delantero Ismael Díaz, quién viene pasando una buena racha goleadora con su club en Ecuador, restó anoche importancia a si el técnico Thomas Christiansen, lo ponga titular o no en los tres partidos que faltan en el Octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

Versión impresa

"Lo importante es que todos estemos dispuestos a ayudar a la selección, a buscar los resultados. No me interesa si juego o no", afirmó Ismael Díaz, previo a los entrenamientos de ayer.

Díaz fue uno de los primeros en llegar y fue convocado junto a los atacantes: Gabriel Torres Deportes Antofagasta (CHI), Rolando Blackburn Royal Pari FC (BOL) y Cecilio Waterman del Cobresal de Chile.

La selección de Panamá de la mano de Christiansen, retomó ayer los entrenamientos de cara a los últimos tres partidos del Octagonal de Concacaf que otorga tres cupos director y un repechaje para el Mundial de Catar 2022.

El equipo panameño vive una de las más grandes presiones porque con 17 puntos se ubica cuarto en la clasificación, pero tiene a Costa Rica respirandole en la nuca con un punto menos.

Panamá está a cuatro de México que tiene 21 puntos y por el momento estaría adjudicándose el tercer pase directo al Mundial de Catar 2022.

La batalla se centra entre el tercer lugar y el repechaje, mientras que Canadá lidera el Octagonal con 25 puntos, seguro de Estados Unidos y México con 21 cada uno.

Entre las ventajas que tiene Panamá en teoría es que juega dos partidos en casa ante el desahuciado equipo de Honduras y ante los canadienses que por primera vez en la historia de las eliminatorias regionales han demostrado su alto poder.