Jamaiquino Jerry Holness busca mejorar el nivel de los entrenadores panameños

El entrenador jamaiquino Jerry Holness aseguró a Efe que el atletismo en su tierra es una cultura y que los múltiples logros obtenidos son producto del trabajo fuerte y constante con los deportistas desde temprana edad.

"En Jamaica hay una cultura de atletismo, los niños desde la escuela primaria les gusta practicar el deporte del atletismo, hay muchas competencias para desarrollar el talento", dijo el entrenador categoría 5 del World Athletics durante una visita a la Ciudad de Panamá.

Y es que Holness se tomó un tiempo para compartir sus conocimientos con los entrenadores de atletismo en Panamá, con el propósito de que la disciplina, única con medallas olímpicas en el país centroamericano, siga creciendo.

"Lo que pasa es que en el atletismo hay que tener dedicación, hay que trabajar mucho y duro, creo que es el área que en Panamá debemos desarrollar, los hábitos para trabajar y desarrollar la cultura, porque la gente aquí es lo mismo que en Jamaica", señaló.

Vestido con la indumentaria tradicional de los equipos de atletismo de Jamaica, verde, amarilla y negro, Holness afirmó que Panamá y su país comparten muchas cosas a nivel cultural y que a eso se le puede sumar el deporte de pista y campo.

"Aquí como en Jamaica si nos pican sangramos igual, sudamos igual cuando trabajamos, la comida y el aire de aquí es igual al de Jamaica, entonces ¿por qué no se están produciendo más atletas aquí en Panamá?", indicó.

Holness aclaró que en su trabajo como entrenador en Jamaica la mayoría de los atletas pasan por sus manos, entre esos mencionó a Elaine Thompson-Herah, medallista de oro en 100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020.

medallas olímpica de bronce dio el velocista Lloyd LaBeach en los 100 y 200 metros en los Juegos de Londres 1948 1

una medalla de oro en salto largo obtuvo para Panamá, el colonense Irving Saladino en los Juegos de Pekín 2008

"Nesta Carter, Elaine Thompson-Herah, Sherryl Simpson, Omar McLoud, entre otros... todos esos atletas pasan por mis manos, desde cuando estaban en la escuela secundaria", precisó.

El atletismo es la carta de presentación de los panameños en los Juegos Olímpicos, sumando tres medallas en su historial, dos de bronce de Lloyd LaBeach, en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y una de medalla de oro que se colgó Irving Saladino en los Juegos de Pekín 2008, en el salto de longitud.

"El éxito viene de la dedicación hay de trabajar mucho y duro, sin dejar al lado las facilidades que se le brindan a los atletas", dijo.

Precisamente Holness dictó su charla en la pista de la Universidad de Panamá en el Campus Harmodio Arías, en Curundu, , misma que no mostraba las condiciones mínimas para practicar este deporte y esto no pasó inadvertido por el. "Se deben desarrollar más, tanto en la escuela como en las universidades, no he tenido la oportunidad de ir a un estadio nacional, no sé cómo es la pista allá, pero una Universidad como esta, allá en Jamaica tiene una pista buena para trabajar", sostuvo el jamaiquino.