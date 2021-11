Jennisin Rosanía hace historia en el Campeonato Mundial de Jiu Jitsu

'Patria son tantas cosas bellas", así citando al cantautor panameño, Rubén Blades, es la misma emoción que siente Jennisin Rosanía, al levantar la medalla de plata en cinturón negro en el Campeonato Mundial de Jiu Jitsu que se realizó en Las Vegas, Nevada y que fue organizado por la Federación Internacional Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF).

"Traer esa medalla es tan importante para el país", expresó la atleta panameña que compitió en los pesos ligeros (141 libras 1/2), en la justa mundialista, máximo evento del jiu jitsu.

Rosanía agregó que en la semifinal se impuso a la representante de Estados Unidos, admite que no fue fácil, pero "pude derribarla", recuerda la panameña sobre el combate sobre su oponente.

Jennisin sostiene que la final fue contra una brasileña, terminaron empatadas 0-0, y cuando eso ocurre el juez define la atleta ganadora, explicó.

La brasileña tiene 26 años de ser cinturón negro, yo llevó 11 años en el jiu jitsu, voy apenas para tres años de ser cinturón negro y terminamos empate, "no me pudo derribar", recuerda Rosanía, quien agregó que dominó gran parte del combate a la brasileña e inclusive estuvo cerca de derribarla, "me siento ganadora", reiteró.

"Fue una decisión de los jueces, eso lo respeto", sostiene Jennisin Rosanía, que se convierte en la primera atleta panameña en subir e al podio en un Campeonato Mundial de Jiu Jitsu en cinturón negro, pero añade que a su juicio ganó el combate.

Ningún otro atleta panameño, ya se hombre o mujer, había subido al podio en un Mundial de Jiu Jitsu en cinturón negro, algo que pone feliz a Rosanía, agrega que varios atletas la felicitaron y le han dicho que desean competir para poder seguir sus pasos.

Jennisin Rosanía, viene de ganar medalla de oro en el Panamericano, fue campeona mundial en cinturón morado y chocolate, pero en cinturón negro es la primera atleta nacida en Panamá que sube al podio en un Mundial de Jiu Jitsu, reitera.

La panameña sostiene que para participar en la categoría tuvo que subir de peso, hasta regalo cuatro libras a su rival.

En el jiu jitsu te pesan antes de combatir, no es como en el boxeo que el pesaje oficial se realiza un día antes, así no te puedes recuperar. A esto hay que sumarle que el uniforme pesa 4 libras, expresó Rosanía, añade que seguirá en esa categoría, debido que se siente ágil y fuerte.

Rosanía entrena en la academia Atos Panamá bajo la supervisión del coach, Eduardo Grimaldo.