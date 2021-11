Jorge Castelblanco y Edwin Rodríguez, duelo esperado en la Maratón a la Ciudad de Panamá

La mesa está servida para la edición número 45 de la Maratón Internacional Ciudad de Panamá y se espera en el escenario un duelo entre dos panameños; el dos veces olímpico Jorge Castelblanco y Edwin Rodríguez.

Jorge Castelblanco quién en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio terminó la maratón en 2 horas 33 minutos y 23 segundos, decidió en los últimos días correr nuevamente la Maratón Internacional Ciudad de Panamá, considerada una de las más difíciles por lo complicado del clima tropical. En el 2015, Catelblanco hizo el trayecto en 2:33:38 y tuvo como principal contendor al cubano Richer Pérez, quien terminó con tiempo de 2:38:47.

Castelblanco quién también representó al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, ganó el pasado domingo la Carreta del Bicentenario de 10 kilómetros en la localidad de Boquete en su provincia natal, Chiriquí.

Por su parte Edwin Rodríguez, acostumbrado más a correr 21 kilómetros, hizo su estreno en los 42 kilómetros 195 metros en la Maratón Internacional Ciudad de Panamá en el 2019 siendo el mejor panameño en cruzar la meta con tiempo de 2:35:09 y en el 2020 hizo la competencia de forma virtual y eligió como escenario para correr El Valle de Antón, Coclé, donde culminó con tiempo de 2:41: 25 en medio del confinamientos por la pandemia de coronavirus.

Rodríguez viajó el 1 de noviembre hacia Paipa, Colombia, con el objetivo de entrenar en la altura para estar a punto para este domingo participar en la Maratón Internacional Ciudad de Panamá y sería la primera vez que la atención se centra en dos corredores locales.

"En la primera y segunda semana que he estado acá hice un trabajo de mucha calidad en la pista. En la primeras semana logré acumular 160 kilómetros. En la segunda semana me estaba molestando mucho el ´Tendón de Aquiles de la pierna derecha, y me tocó bajar la intensidad y entrenar en grama", dijo Rodríguez.

Edwin Rodríguez, oriundo de la provincia de Los Santos aseguró que ya en la tercera semana en Paipa, Colombia mejoró su molestia y corrió unos 150 kilómetros. "me siento muy bien y confiado de que voy a poder hacer un buen tiempo", apuntó.

Rodríguez, tiene previsto arribar a Panamá mañana para afinar detalles para el evento más grandes del running en Panamá y que cierra la temporada 2021.

Jorge Castelblanco, tiene entre sus planes trabajar para conseguir nuevamente la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Maratón Internacional Ciudad de Panamá parte este domingo 28 de noviembre a las 4:15 de la mañana de los estacionamientos del Hotel Miramar va hacia el final de la Calzada de Amador y luego retorna para ir hasta la rotonda de Panamá viejo y de vuelta a la meta.