Keylor Navas, feliz por parar penal a Messi y va por más

El portero costarricense del París Saint-Germain Keylor Navas, héroe de su equipo en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona, se mostró feliz por la clasificación y por haberle parado un penal a Messi, luego de empatar 1-1 en la vuelta, los franceses ganaron el juego de ida 1-4.

Versión impresa

"Estoy muy contento, gracias a Dios, era un partido difícil. En cuanto al penalti, siempre es difícil de parar, sobre todo frente a Messi, gracias a Dios he estado concentrado y eso nos ha dado ánimo a todos", dijo el tico.

"Tenemos la motivación para continuar y si queremos lograr nuestro objetivo tenemos que seguir en esta línea", señaló Navas.

Por su lado, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que su equipo mereció "algo más" y que su actitud "fue muy buena" tras empatar en el Parque de los Príncipes.

"Estamos tristes por estar eliminados, que es lo que siempre cuenta en nuestro deporte, pero con una buena sensación porque tuvimos posibilidades de ponérselo más complicado a nuestro contrario", añadió el técnico holandés.

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, se mostró satisfecho de la clasificación de su equipo para cuartos de final de la Liga de Campeones aunque reconoció que sufrieron mucho en la vuelta contra el Barcelona.

"Creo que en la primera parte hemos reflexionado demasiado en el campo, no estábamos pensando en el partido, si no en la clasificación. En el descanso les he dicho que había demasiadas cosas negativas", comentó el técnico argentino tras el 1-1 de la vuelta en el Parque de los Príncipes.



"Teníamos que pensar en el juego y olvidar esas influencias. Ahora estamos en cuartos de final y estamos satisfechos", agregó.

VEA TAMBIÉN: 'Chemito' Moreno y Jezreel Corrales vuelven al ring, luego de una para por pandemia



Pochettino confesó que no estaban satisfechos en la primera mitad con el juego desplegado y que en el vestuario "los jugadores eran los primeros que no estaban contentos".

"A veces pasan estas cosas, pero en la segunda parte hemos rivalizado más, hemos mejorado y nos hemos clasificado. En el fútbol también hay que saber sufrir", comentó.

"Lo importante es creer en ello y alejar todos los pensamientos negativos", dijo.

Pochettino felicitó de forma especial al portero Keylor Navas, que efectuó diez paradas decisivas.