La Sub-17 de Panamá va por su boleto al Mundial de Catar 2026

Panamá Sub-17 buscará volver a una Copa del Mundo, cuando arranque el Clasificatorio (Premundial) de la Concacaf y donde la Rojita debuta ante Dominica hoy a las 5:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández en el arranque del Grupo B.

De la mano de Felipe Baloy, que vive su primera experiencia como técnico de un seleccionado panameño, la Rojita tiene la obligación de obtener el pasaporte a su quinto mundial en su historia en esta categoría.

El técnico añadió que los jugadores que están, es porque se lo han ganado y que han trabajado muy duro desde diciembre, aunque dio sus palabras de advertencia.

"El rival más peligroso somos nosotros", dijo Baloy, en el marco de los entrenamientos de ayer en el Cos Sport Plaza.

En el Grupo B, Panamá quedó ubicada ante Dominica, Anguila y Nicaragua, mientras que Guadalupe renunció a participar.

Panamá "pinta" como favorito en el Grupo B, luego de estar en el pasado Mundial Sub-17 en el 2025 que también se realizó en Catar.

"Pipe" Baloy añadió que tiene un equipo "bastante dinámico en todas las zonas" y dio su mensaje a no "confiarse" porque enfrentarán a rivales que desconocen, principalmente a los de los equipos de Caribe.

Las islas utilizan a jugadores que se han criado (formado) en otros países, por la tal motivo no se puede confiar que enfrentarán a rivales débiles, dijo.

Panamá enfrentará a Anguila el sábado y cierra ante Nicaragua el martes 10 de febrero. El ganador del Grupo B, tiene el boleto asegurado al Mundial de Catar 2026.