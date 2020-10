Lewis Hamilton se emociona y va por la marca histórica de Schumacher en Alemania

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, declaró ayer después de la cancelación de los entrenamientos para el Gran Premio de Eifel -el undécimo del certamen- en el Nürburgring (Alemania), que "este tipo de situaciones añaden exigencia y emoción".

"No pudimos rodar hoy (ayer) porque no era seguro para el helicóptero. Es triste que pasen estas cosas, aunque no hubiésemos podido rodar mucho en cualquier caso, por la escasez de neumáticos (intermedios y de lluvia) y da la impresión de que el tiempo va a seguir así durante todo el fin de semana. Aunque me hubiese gustado dar, al menos, una vuelta de instalación", dijo Hamilton.

"Intenté mantenerme ocupado. Tengo a Roscoe (el bulldog al que ha hecho mundialmente famoso en redes sociales) así que estuve mucho rato con él y escuchando música", comentó el astro inglés, de 35 años, que comanda claramente el Mundial con 205 puntos, 44 más que su colega finlandés Valtteri Bottas; y con 77 sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull).

"Este tipo de situaciones, con menos entrenamientos, hacen mucho más exigente y emocionante el fin de semana; sobre todo si sigue mojado en la calificación y en la carrera. Así que estoy expectante, indicó Hamilton este viernes en el Nürburgring alemán

Hamilton, aspira a igualar este año los siete títulos del alemán Michael Schumacher. Y este fin de semana gozará de su segunda oportunidad para empatar su récord histórico de triunfos (91) en el Gran Premio de Eifel, el undécimo del certamen, que se disputará en el circuito del Nürburgring (Alemania).

Hamilton pudo haber igualado a Schumacher hace dos domingos, pero se tuvo que conformar con el tercer puesto en Sochi; donde su compañero finés Valtteri Bottas ganó, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), el Gran Premio de Rusia; en el que el español Carlos Sainz (McLaren) abandonó, accidentado, en la primera vuelta.

Al inglés -sancionado con diez segundos, por ensayar salidas en una zona no permitida- se le escapó su séptimo triunfo del año en el anillo olímpico de la sede de los Juegos de invierno de 2014.'

Pero su ventaja en el Mundial sigue siendo enorme: suma 205 puntos, 44 más que su colega finlandés; y con 77 sobre Verstappen.

El domingo, el férreo dominador de la categoría reina durante los últimos años intentará igualar uno de los principales récords del anterior gran gobernante. En casa de éste: el 'Kaiser' nació en Hürth, a menos de cien kilómetros del Nürburgring, un circuito 'clásico' que albergó su primera carrera de F1 en 1951.